Yunanistan’da hükümet yetkilileri, internet ortamında anonim kullanımın sınırlandırılmasına yönelik yeni bir tartışma başlattı. Konunun özellikle dezenformasyonla mücadele kapsamında ele alındığı belirtildi.

“DEMOKRASİLER İÇİN HAYATİ MESELE”

Pavlos Marinakis, katıldığı yapay zeka panelinde yaptığı açıklamada, dezenformasyonla mücadelenin modern demokrasiler açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Marinakis, ülkede faaliyet gösteren dijital platformların yerel yasalara uyması gerektiğini ifade etti.

PLATFORMLARA YASAL SORUMLULUK VURGUSU

Marinakis, internet platformlarının, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kullanıcıların tespit edilmesi konusunda ilgili ülkenin hukuk sistemine uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

BAKANLIKTAN DESTEK GELDİ

Dimitris Papastergiu ise yaptığı değerlendirmede, anonim kullanımın sona erdirilmesi gerektiği görüşüne katıldığını belirtti. Papastergiu, bu konunun resmi olarak tartışmaya açıldığını açıkladı.

KİMLİK DOĞRULAMA TEKNİK OLARAK MÜMKÜN

Papastergiu, dijital platformların kullanıcılarından kimlik bilgisi talep etmesinin teknik açıdan mümkün olduğunu ifade ederek, bu yönde adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.