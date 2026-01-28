Yunanistan’da 430 bin yıl öncesine tarihlenen bir ahşap değnek keşfedildi. Science News’in haberine göre bu buluntu, erken insan atalarının ahşabı alet, silah ve barınak yapımında kullandığının güçlü bir kanıtı niteliğinde.

Ahşap malzemelerin zamanla çürümesi nedeniyle böylesi eski nesnelerin günümüze ulaşması araştırmacıları şaşkına çevirdi.Peloponez Yarımadası’ndaki eski bir yerleşim alanına yakın kömür madeninde ortaya çıkarılan değnek yaklaşık 81 cm uzunluğunda.

Yapılan analizler nesnenin yaşını doğrularken, aşınma izleri değneğin kazma amacıyla kullanıldığı ihtimalini öne çıkarıyor. Araştırmacılardan Milks, değneğin ince bir kızılağaç sapından üretildiğini belirtiyor.

Aynı bölgede ikinci bir ahşap alet daha tespit edildi ancak işlevi henüz çözülemedi. Yaklaşık 8 cm boyundaki bu söğüt ağacı parçası, başka bir eşya üzerinde kullanıma yönelik olabilir.

Liverpool Üniversitesi arkeologlarından Larry Barham, insanlığın çok eski dönemlerine ait ahşap eserlerin neredeyse hiç korunamaması karşısında üzüntüsünü dile getirerek şöyle konuştu: “Günlük yaşamlarına ilişkin arkeolojik verilerde büyük boşluklar bulunuyor.”

Bu yeni keşifler, uzak geçmişe dair karanlık noktaları bir miktar aydınlatıyor. Araştırma sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.