Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya erişimini engelleyecek düzenlemenin uygulanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Kasım 2025’ten itibaren devrede olan Kids Wallet uygulamasının, yaş doğrulama sisteminin altyapısını oluşturduğu belirtiliyor.

Haberde ayrıca, sosyal medya platformlarında dolaşan nefret söylemlerine karşı platform yöneticilerine bireysel hukuki sorumluluk yükleyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı vurgulanıyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 2025 yılındaki açıklamalarında, çocukların dijital dünyada korunması amacıyla sosyal medya platformlarına yaş sınırlaması getirilmesinin hükümet önceliklerinden biri olduğunu ifade etmişti.

