Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu

Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu

Yunan basını, MKE PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın Denizkurdu-I/2026 tatbikatındaki başarılı atışını gündeme taşıdı. PİRANA’nın gerçek harp başlığıyla gerçekleştirdiği test, Yunan haber sitelerinde geniş yer buldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yunanistan merkezli haber siteleri, MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın (KİDA) Denizkurdu-I/2026 tatbikatında gerçekleştirdiği başarılı atışa dikkat çekti.

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Tatbikat kapsamında deniz üzerindeki hedef, BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN DİHA ile belirlendi.

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Elde edilen konum bilgilerini alan PİRANA KİDA, 100 kilogramlık harp başlığı kullanarak hedefi imha etti.

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Yunanistan merkezli Pronews, HappenedNow ve OnAlert, PİRANA ile ilgili haberlerinde özellikle gerçek harp başlığı kullanılarak yapılan test atışına yer verdi.

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Yayınlarda, söz konusu gelişmenin Türk donanmasının kabiliyetlerini artırmaya yönelik yeni bir adım olduğuna dikkat çekildi.

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Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu - Resim: 6

Pronews, PİRANA’nın denizdeki hedefi başarıyla vurduğunu aktarırken, platformun düşük maliyetli ve etkili bir çözüm olarak geliştirildiğini belirtti.

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HappenedNow ise PİRANA KİDA’nın yalnızca tekil görevler için değil, sürü halinde de çalışabildiğini aktardı.

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Haberde ayrıca platformun düşman radarlarından kaçabilecek şekilde görev yapabildiği vurgulandı. PİRANA KİDA, Yunan basınının daha önceki haberlerinde de yer almıştı.

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Yunanistan'da platform için daha önce “Gemilerimiz İçin Ölümcül Tehlike” ifadesinin kullanıldığı bir başlıkla haber yayımlanmıştı.

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Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu - Resim: 10

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kısa süre önce yaptığı açıklama da haberlerdeki gelişmeyle birlikte gündeme geldi.

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Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu - Resim: 11

Miçotakis, 30 yıldır Yunanistan savunmasına yüksek miktarda kaynak aktarıldığını, buna karşın yerli savunma sanayisi konusunda ortaya konulabilecek bir gelişme bulunmadığını ifade etmişti.

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MKE PİRANA KİDA’nın azami hızı 40 knotun üzerine çıkarken, platformun menzili 200 deniz milini aşıyor.

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Dizel motor ve su jeti tahrik sistemi kullanan araç, RF ve SATCOM iletişim altyapısı üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.

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Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu - Resim: 14

Platform, uzaktan kontrolün yanı sıra otonom görev modunda da kullanılabiliyor.

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Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu - Resim: 15

MKE’nin paylaştığı bilgilere göre gerçekleştirilen testte PİRANA, yaklaşık 3,5 metre uzunluğundaki hedefe hassas vuruş yaptı.

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KİDA üzerinde yüksek patlayıcılı harp başlığı ve hassas tapa sistemi bulunuyor.

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