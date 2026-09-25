Yunanistan tedirgin: Milli Türk silahı gündem oldu

Yunanistan merkezli haber siteleri, MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın (KİDA) Denizkurdu-I/2026 tatbikatında gerçekleştirdiği başarılı atışa dikkat çekti.
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Yunan basını, MKE PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın Denizkurdu-I/2026 tatbikatındaki başarılı atışını gündeme taşıdı. PİRANA’nın gerçek harp başlığıyla gerçekleştirdiği test, Yunan haber sitelerinde geniş yer buldu.Kaynak: Haber Merkezi
Tatbikat kapsamında deniz üzerindeki hedef, BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN DİHA ile belirlendi.
Elde edilen konum bilgilerini alan PİRANA KİDA, 100 kilogramlık harp başlığı kullanarak hedefi imha etti.
Yunanistan merkezli Pronews, HappenedNow ve OnAlert, PİRANA ile ilgili haberlerinde özellikle gerçek harp başlığı kullanılarak yapılan test atışına yer verdi.
Yayınlarda, söz konusu gelişmenin Türk donanmasının kabiliyetlerini artırmaya yönelik yeni bir adım olduğuna dikkat çekildi.
Pronews, PİRANA’nın denizdeki hedefi başarıyla vurduğunu aktarırken, platformun düşük maliyetli ve etkili bir çözüm olarak geliştirildiğini belirtti.
HappenedNow ise PİRANA KİDA’nın yalnızca tekil görevler için değil, sürü halinde de çalışabildiğini aktardı.
Haberde ayrıca platformun düşman radarlarından kaçabilecek şekilde görev yapabildiği vurgulandı. PİRANA KİDA, Yunan basınının daha önceki haberlerinde de yer almıştı.
Yunanistan'da platform için daha önce “Gemilerimiz İçin Ölümcül Tehlike” ifadesinin kullanıldığı bir başlıkla haber yayımlanmıştı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kısa süre önce yaptığı açıklama da haberlerdeki gelişmeyle birlikte gündeme geldi.
Miçotakis, 30 yıldır Yunanistan savunmasına yüksek miktarda kaynak aktarıldığını, buna karşın yerli savunma sanayisi konusunda ortaya konulabilecek bir gelişme bulunmadığını ifade etmişti.
MKE PİRANA KİDA’nın azami hızı 40 knotun üzerine çıkarken, platformun menzili 200 deniz milini aşıyor.
Dizel motor ve su jeti tahrik sistemi kullanan araç, RF ve SATCOM iletişim altyapısı üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.
Platform, uzaktan kontrolün yanı sıra otonom görev modunda da kullanılabiliyor.
MKE’nin paylaştığı bilgilere göre gerçekleştirilen testte PİRANA, yaklaşık 3,5 metre uzunluğundaki hedefe hassas vuruş yaptı.
KİDA üzerinde yüksek patlayıcılı harp başlığı ve hassas tapa sistemi bulunuyor.