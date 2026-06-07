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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu için bulunduğu Kapadokya'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı ikili görüşme ve forum programının ardından Paşabağları, Meryem Ana Kilisesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi kültürel alanları ziyarette bulundu.

Bakan Mendoni ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay da ziyarette yer aldı.

Forum kapsamındaki temaslarını tamamladıktan sonra Kapadokya'yı gezen Mendoni, Kapadokya'nın kültürel alanlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.