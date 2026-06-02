Yunanistan hükümeti, Ege Denizi'nde bulunan Kerpe Adası'nda yaşanabilecek su sıkıntısına karşı olağanüstü hal ilan etti. Kararın, barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve yaz aylarında tüketimin artacağının öngörülmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, adadaki mevcut su rezervlerinin azalması yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminde ciddi artış beklenirken, olası bir krizin önüne geçmek için olağanüstü tedbirler devreye alındı.

KARAR 3 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı tarafından alınan kararın üç ay süreyle uygulanacağı belirtildi. Olağanüstü hal kapsamında, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların ve altyapı projelerinin daha hızlı yürütülmesi planlanıyor.

Yetkililer, alınan kararın adada yaşanabilecek su sıkıntısının etkilerini en aza indirmeyi amaçladığını ifade ederken, süreç boyunca gerekli önlemlerin artırılarak sürdürüleceğini kaydetti.