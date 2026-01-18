Manisa’da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, İzmir yönüne gitmek üzere yola çıkan 34 kaçak göçmen ile aracı kullanan sürücü yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu kişilerin toplandığı belirlenen bir adresi takibe aldı. Fatih Mahallesi’ndeki ikametten çıkan kişilerin 35 plakalı bir araçla İzmir istikametine hareket ettiğinin tespit edilmesi üzerine, Manisa-İzmir yolu üzerinde Spilos Otel yakınlarında araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, 33 Afganistan ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen ile sürücü F.K. (25) gözaltına alındı.

Göçmenlerin ilk ifadelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek amacıyla kaçakçılarla bağlantı kurduklarını; Yalova, Afyonkarahisar, Konya ve İstanbul’dan Manisa’daki adrese getirildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmayan 16 Afganistan uyruklu kaçak şahıs Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü F.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.