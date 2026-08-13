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Kaynak: AA

Yunanistan Halkidiki’ye bağlı Siviri köyünde kontrol altına alınamayan bir yangın felaketi yaşanıyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan bilgilendirmede, otluk arazide başlayan alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede bitişikteki çam ormanına yayıldığı aktarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibi sevk edilirken, yangına havadan da yoğun müdahale başlatıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı gelişmelere göre; çam ağaçlarıyla kaplı bölgede hızla ilerleyen alevler bazı evlere kadar sirayet etti. Tehlikenin büyümesi üzerine yetkililer, risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verdi.

Bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarını güçleştiriyor.