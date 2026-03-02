Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssü dün İHA saldırılarının hedefi olmuştu. Bugün de Rum Kesimi’ndeki üsten siren sesleri yükseldi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur Üssü'ne doğru ilerleyen iki insansız hava aracının "başarıyla önlendiğini" açıkladı.
İnsansız hava araçlarının radarlarda görünmesinin ardından Rum tarafındaki Baf Havaalanı geçici olarak boşaltıldı.
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni insansız hava araçları saldırılarından korumak amacıyla 2 fırkayetn ve 2 savaş uçağını göndereceğini açıkladı.