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Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Yunanistan’ın Ege adalarındaki askeri varlığını artırdığına dikkat çekerek kritik bir uyarıda bulundu. Atina’nın F-35, Rafale, füze ve hava savunma sistemleriyle askeri kapasitesini hızla büyüttüğünü belirten Babüroğlu, ABD ve Fransa’nın Yunanistan’a verdiği askeri desteğe de dikkat çekti.

Emekli Tuğgeneral ve askeri strateji uzmanı Dr. Naim Babüroğlu, Yunanistan’ın son yıllarda hızlandırdığı silahlanma programı ve Ege adalarındaki askeri varlığı konusunda X platformu üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babüroğlu, Türkiye’ye yakın adalarda asker, ağır silah, radar, füze ve hava savunma sistemlerinin giderek arttığını belirterek, meselenin artık yalnızca “adalardaki asker sayısı” üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Babüroğlu, “Sorun, bu adaların giderek füze, hava savunma sistemleri, radarlar, İHA’lar ve ağır silahlarla örülen bir coğrafyaya dönüştürülmesidir” ifadelerini kullandı.

RODOS’TAN MİDİLLİ’YE ASKERİ YIĞINAK UYARISI

Babüroğlu, Rodos, Midilli, Sakız, Sisam ve İstanköy gibi adalarda tümen veya tugay seviyesinde askeri komutanlıkların bulunduğunu; Leros, İkarya, Patmos, Meis ve Karpathos gibi adalarda da askeri birliklerin konuşlandırıldığını belirtti.

Türkiye uzun süredir, Doğu Ege adalarının statüsünün 1923 Lozan Antlaşması ve On İki Ada’nın statüsünün 1947 Paris Barış Antlaşması ile sınırlandırıldığını savunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi tezine göre Lozan'ın 13. maddesi Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya’da deniz üssü kurulmasını ve tahkimat yapılmasını yasaklıyor, askeri kuvvetlerin varlığına da sınırlamalar getiriyor.

Ancak Atina bu yorumu kabul etmiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Mart 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin “adaların askerden arındırılması” yönündeki tezlerini reddetti ve Yunanistan'ın savunma tedbirlerini kendi güvenliği açısından meşru gördüğünü açıkladı.



Babüroğlu'nun X Platformu üzerinden yaptığı açıklaması şu şekilde;



''Yunanistan, uluslarası hukuka aykırı adımları hızlandırdı: -Türkiye’ye çok yakın, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereği gayri askeri statüdeki adalarda askeri varlığını artırıyor. -Asker olmaması gereken Rodos, Midilli, Sakız, Sisam ve İstanköy’de tümen/tugay düzeyinde komutanlıklar var. Leros, İkarya, Patmos, Meis, Karpathos ve başka adalarda da askeri birlikler konuşlu. Sadece bu değil: -ABD yapımı M1117 zırhlı araçlar askersizleştirilmiş statüdeki Midilli ve Sisam’a konuşlandırıldı. ABD'nin bunu kabul etmesi, fiili bir durum oluşturur. -Yunanistan, ABD’den Patriot hava savunma sistemleri aldı. Ayrıca, 2028'de 20 F-35 uçağı alması bekleniyor ve daha sonra 40'a tamamlama planı var. -Fransa'dan 24 Rafale uçağı aldı. -İsrail, Yunanistan'a roket sistemi verdi. Yaklaşık 3 milyar avroluk yeni bir hava ve füze savunma ağı kuruyor. Sadece bu değil: -Fransa ile 2021'de karşılıklı savunma düzeyinde stratejik savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmanın 2. maddesi Yunanistan'a saldırı halinde, karşılıklı askeri yardım hükmü içeriyor. -ABD ile karşılıklı savunma işbirlinlaşması 2021'de genişletildi. -Mısır ile yıllık askeri işbirliği programı 2025'te imzalandı. -Suudi Arabistan ile savunma alanında temel anlaşma 2021'de imzalandı. Yunanistan, Suudi Arabistan'a bir Patriot bataryası gönderdi. Hava savunmasına destek veriyor. -Sorun, artık gayri askeri statüdeki adalarda kaç asker ve kaç silah bulunduğu değildir. Sorun, bu adaların giderek füze, hava savunma sistemleri, radarlar, İHA'lar ve ağır silahlarla örülen bir coğrafyaya dönüştürülmesidir. -Ve aslı sorun Yunanistan'ın bu adımlarının uluslararası antlaşmalara aykırı olmasıdır. -Daha da önemlisi, NATO üyesi ABD ve Fransa'nın, antlaşmaları çiğneyen Yunanistan'ın askeri kapasitesine aktif şekilde destek vermesidir.