Yunanistan’dan Türkiye’ye yönelik bir askeri hamle daha geliyor. Atina yönetimi, Çanakkale’nin karşısında bulunan ve Lozan Anlaşması’na göre ‘silahsız bölge’ olması gereken Semadirek Adası’na Patriot hava savunma sistemi yerleştiriyor. Semadirek Adası Çanakkale’ye 6, Gökçeada’ya ise sadece 3 mil uzaklıkta. Türkiye, Lozan Anlaşması gereği silahsız olması gereken bölgelere savunma sistemleri kurulmasına karşı çıksa da Atina yönetimi, NATO ve ABD’nin desteği ile skandal hamlelerine devam ediyor.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, Yunan milletvekili ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Sirigos, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, NATO destekli patriot sisteminin Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacağını iddia etti. Bu hamle, Türkiye’nin adaların silahsızlandırılmış statüsüne yönelik itirazlarına karşı NATO’nun dolaylı bir yanıtı olarak değerlendiriliyor. Sirigos’un açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise bu kurulumun hukuki ve siyasi boyutu oldu.

“STATÜYÜ TESCİL”

Sirigos, adanın Lozan Anlaşması’na göre silahsızlandırıldığını belirterek, Bu hamle ile NATO’nun bölgenin silahsızlandırılmış bölge olmadığını resmen kabul ettiğini iddia etti. Yunan milletvekili şunları söyledi:

“Samothraki (Semadirek), 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ne göre tamamen silahsızlandırılmış bir adaydı. Biz bu durumun 1936 Montrö Sözleşmesi ile sona erdiğini savunuyoruz, ancak Türkiye buna itiraz etmeye devam ediyor. Bu sistemin oraya kurulmasıyla NATO, bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını fiilen kabul etmiş oluyor.”

YUNANİSTAN’IN İHLALLERİNE YENİSİ EKLENDİ

1923 Lozan Antlaşması’na göre gayri askeri statüde olması gereken adalardan Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahikerya ile 1947 Paris Antlaşması’na göre silahsızlandırılması öngörülen Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis’te halihazırda Yunan askeri bulunuyor. Yunanistan, Türkiye’nin itirazlarına ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine rağmen 1960’lardan Ege Adaları’nın silahsızlandırılmış statüsünü ihlal etmeyi sürdürüyor.

NATO SESSİZ KALDI

Yunansitan’ın Lozan Anlaşması’nı ihlal ederek Semadirek Adası’na füze yerleştirme hamlesine NATO’nun sessiz kalması dikkat çekiyor. İran’dan ateşlendiği belirtilen füzelerin Türk hava sahasında imha edilmesi sonrası jet mesajlar veren NATO’nun Yunanistan’a yönelik bir tepki göstermemesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.