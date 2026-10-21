Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan basketbolunda büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık üç aydır sürdüğü belirtilen soruşturmanın rüşvet ve yolsuzluk iddialarına odaklandığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında federasyon yöneticilerinin yanı sıra hakem camiasından isimlerin de yer aldığı toplam altı kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

FEDERASYON BAŞKANI VE ESKİ HAKEM GÖZALTINDA

Yunan basınındaki haberlere göre gözaltına alınan isimler arasında Federasyon Başkanı Vangelis Liolios'un yanı sıra Merkez Hakem Kurulu (KED) yetkilisi ve eski hakem Elias Koromilas da bulunuyor.

Spor savcısı ve soruşturmayı yürüten makamların ortak çalışması sonucunda toplam altı kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan kişiler arasında iki aktif hakem ile Yunanistan Basketbol Federasyonu ve KED bünyesinde görev yapan bazı yetkililerin de bulunduğu belirtildi.

Liolios ve Koromilas'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin kimliklerinin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı kaydedildi.

PERŞEMBE GÜNÜ SAVCI KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Gözaltına alınan isimlerin işlemlerinin yapılması için Atina Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi.

Şüphelilerin perşembe günü savcı karşısına çıkarılmasının beklendiği, savcılığın ifadelerin ardından tutuklama talebinde bulunulup bulunulmayacağına karar vereceği aktarıldı.