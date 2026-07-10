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Yunanistan, yaz aylarının gelişiyle birlikte yeniden başlayan orman yangınlarıyla kabusu yaşıyor. Ülkenin hem kuzeyinde hem de adalar bölgesinde eş zamanlı olarak patlak veren yangınlar, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit edecek boyuta ulaştı. Yangınların evlerin kapısına kadar dayanması üzerine sivil savunma ekipleri alarm durumuna geçti ve riskli bölgelerde geniş çaplı tahliye operasyonları başlattı.

CEP TELEFONLARINA ACİL KODLU MESAJ GİTTİ: BÖLGEYİ TERK EDİN!

Yunan basınında yer alan ilk bilgilere göre, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Serez iline bağlı İnusa (Oinoussa) bölgesindeki sık ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte doğrudan yerleşim birimlerine doğru ilerlemeye başladı. Evlerin doğrudan tehlike altında kalması üzerine Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği düğmeye bastı.

Bölge sakinlerinin cep telefonlarına "acil durum" kodlu bir uyarı mesajı gönderildi. Mesajda, İnusa bölgesinde bulunan vatandaşların can güvenliği için derhal bulundukları yerleri terk etmeleri ve güvenli hat olan yakındaki Neo Suli bölgesine doğru tahliye olmaları istendi. Güvenlik güçlerinin de yardımıyla bölge kısa sürede tamamen boşaltıldı.

MİDİLLİ ADASI'NDA YANGIN ZEYTİNLİKLERE SIRÇRADI

Komşudaki yangın kabusu sadece Serez ile sınırlı kalmadı. Ege Denizi'ndeki Midilli (Lesvos) Adası da alevlerle sarsıldı. Adanın iç kesimlerinde yer alan Ayaso Sanatoriu bölgesinde başlayan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle kontrol çıkıp asırlık zeytinliklere ve ardından geniş ormanlık alanlara sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar adanın pek çok noktasından çıplak gözle görülebildi.

HAVADAN VE KARADAN DEV MÜDAHALE

Her iki bölgedeki yangınlara da Yunanistan İtfaiye Teşkilatı çok sayıda personelle müdahale ediyor. Serez ve Midilli'deki zorlu arazi şartları nedeniyle yangın söndürme uçakları ve helikopterleri havadan aralıksız su atımı gerçekleştirirken, kara ekipleri de alevlerin önünü kesmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Komşu ülkede sıcak hava dalgası ve şiddetli rüzgarların önümüzdeki günlerde de süreceği tahmini, yangın riskine karşı ekipleri teyakkuzda tutuyor.