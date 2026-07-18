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Kaynak: AA

​​​​​​​Yunanistan'da yarından itibaren çöl sıcaklarının etkili olması, hava sıcaklığının yer yer 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yunan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, pazar gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının ülke genelinde yaklaşık 4 gün sürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi öngörülüyor.

Aşırı sıcakların ardından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Son haftalarda onlarca orman yangınının çıktığı ülkede uzmanlar, olası yeni yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.