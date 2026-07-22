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Kaynak: AA

Yunanistan’da, yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle önemli bir karar alındı. Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarında bugün artış beklendiği kaydedildi.

AÇIK ALANLARDA ÇALIŞMALAR KISITLANDI!

Aşırı hava sıcaklığı sebebiyle, çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla, hava sıcaklığının çok yüksek olacağı Orta Yunanistan, Tesalya, Mora Yarımadası ve başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgelerinde 13.00-17.00 saatleri arasında inşaat, tersane, kurye hizmetleri gibi açık alanda yapılan işlerde çalışma yapılması yasaklandı.

Ofis çalışanlarından ise, sağlık sorunu bulunanlar ve yaşlı ve hamile gibi sağlık açısından risk grubunda yer alan kişilerin ise evden çalışmasına karar verildi.

SICAKLIĞIN 43 DERECEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR!

Yunanistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan tahminlere göre, 19 Temmuz'dan bu yana etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle bugün özellikle Attiki, Viotia, Ftiotida, Argolida, Tesalya ve Korinth bölgelerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Tesalya'da ise sıcaklığın 43 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan; Girit Adası, Mora Yarımadası, güney Ege adaları başta olmak üzere birçok bölgede sıcak havayla birlikte çöl tozunun da etkisini göstermesi bekleniyor.