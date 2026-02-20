EuroCup’ta oynanan Panionios–Beşiktaş GAİN karşılaşmasında yaşanan ırkçı pankart skandalına verilen ceza tartışma yarattı.

Basketbol Avrupa Ligi yönetimi, grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta “Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar” gerekçesiyle Panionios’a 4 bin euro para cezası verdi.

Yunanistan’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip taraftarları, Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmış, söz konusu görüntüler başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu’nun son haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş GAİN, deplasmanda Panionios’u 114-74 mağlup ederek parkeden 40 sayı farkla galip ayrılmıştı.