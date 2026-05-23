Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, katıldığı bir konferansta Türkiye’nin savunma sanayii alanında elde ettiği küresel başarılar ve üretim gücü hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Yunan Bakan, Türkiye’nin askeri ve teknolojik sektördeki kazanımlarının görmezden gelinemeyeceğini açıkça ifade etti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜRETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRDİ"

Konuşmasında Türk savunma sektörünün gelişimine yönelik tespitler yapan Dendias, konunun doğru analiz edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda bazı gerçekleri birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki Türkiye, son yıllarda oldukça önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu durum her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyor."

"İHA TEKNOLOJİSİNİ BİRÇOK ÜLKEDEN ÖNCE FARK ETTİLER"

Türkiye’nin yeni nesil savunma teknolojilerini dünyadaki pek çok aktörden çok daha önce öngördüğünü dile getiren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, dünyadaki birçok ülkenin henüz insansız hava araçlarının (İHA) ne anlama geldiğini bile kavramadığı bir dönemde, Türkiye'nin belirli bir İHA üretim seviyesine ulaşmayı başardığının altını çizdi.

İHRACAT BAŞARISI VE DİPLOMATİK GÜÇ VURGUSU

Türk savunma sanayiinin sadece üretimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda çok güçlü bir ihracat potansiyeli ve ağı oluşturduğunu kaydeden Dendias, Türkiye'nin özellikle üçüncü dünya ülkeleri ile Afrika kıtasındaki pek çok devlete askeri ürün satışı gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Dendias, bu ticari başarı sayesinde Türkiye’nin küresel ölçekte ciddi bir diplomatik nüfuz ve etki alanı kurduğunu ifade ederek, "Bunu kabul etmemiz gerekir... Bu, komşumuzun başarısıdır" diyerek sözlerini tamamladı.