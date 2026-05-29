Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri ve Türkiye’nin "Mavi Vatan" konusundaki kararlı duruşu, Yunanistan kanadında yankı uyandırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin tavizsiz bir şekilde korunacağını vurgulamasının ardından, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’tan çarpıcı bir çıkış geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Atina’da katıldığı bir askeri hastanenin açılış töreninde konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın kısıtlı imkanlarına ve bütçe yetersizliğine dikkat çekerek Ankara’yı hedef aldı.

"TEHDİDİ İMA BİLE ETMİYORLAR, DOĞRUDAN SÖYLÜYORLAR"

Yunanistan'ın savunma harcamalarının büyüklüğüne rağmen Türkiye karşısında yetersiz kaldığını itiraf eden Dendias, şu ifadeleri kullandı:

"Bayanlar ve beyefendiler, biz küçük bir ülkeyiz. Ulusal Savunma Bakanlığında önemli bir bütçemiz var ancak bu yeterli değil. Karşımızda bir tehdit var ve bazen bunu unutursak, denizin öteki yakasındaki komşularımız bize bunu açıkça hatırlatıyor. İma bile etmiyorlar, doğrudan söylüyorlar."

MEİS ÇEVRESİNDE PROVOKASYON: YUNAN JETLERİ ERKEN ÇEKİLDİ

Dendias’ın bu mağduriyet algısı yaratan açıklamalarının arkasında ise sahada yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Yunanistan, Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası yakınlarında savaş uçaklarıyla alçak uçuş gerçekleştirerek yetki alanının dışına çıkmaya çalıştı. Türk Hava Kuvvetleri'nin anında karşılık vermesiyle yaşanan "it dalaşı" sonrası Yunan jetleri bölgeden hızlıca uzaklaşmak zorunda kaldı.

Atina’nın bu hamlesine karşılık Türkiye, tüm NATO ve Rus radarlarının gözü önünde, "birkaç yüz" kilometre menzilli yerli savunma sistemlerini test ederek sahada net bir gövde gösterisi yaptı.

"AMAÇLARI NATO ZİRVESİ ÖNCESİ HIR GÜR ÇIKARMAK"

Yunanistan’ın Akdeniz’deki son tahrik hamlelerini değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Meis Adası üzerindeki uçuşların kendi hava sahalarında olması sebebiyle hukuki olarak Türkiye açısından bir sorun teşkil etmediğini belirtti. Karakuş, asıl kırmızı çizgiyi ve Atina'nın amacını şu sözlerle özetledi:

SINIR İHLALİNE GEÇİT YOK

"Bizim kara sularımız Ege’de 6 mil, onu herhangi bir şekilde ihlal ederlerse işte o zaman sorun olur. Onun için zaten devamlı surette etkin bir şekilde Yunan uçaklarına önleme yapıyoruz. ‘İt dalaşı’ denilen hava muharebeleri gerçekleştiriyoruz.

MAVİ VATAN YASASI RAHATSIZ ETTİ

Amaçları Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO ülkeleri arasında bir hır gür çıkarmak. Ayrıca yakında çıkarılacak olan 'Mavi Vatan Yasası' Yunanları müthiş rahatsız ediyor. Denizler havadan korunur. Hava kuvvetlerimiz ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir."