Yunanistan medyası, Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki yeni hamlelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Yunanistan merkezli Pentapostagma sitesi, Türkiye’nin yeni nesil çıkarma gemisi programını “görkemli bir plan” olarak değerlendirdi.

Haberde, toplam 8 adet yeni çıkarma gemisinin inşa edildiği, ilk platformun 2025 yılında teslim edildiği ve son geminin 2027’de hizmete alınmasının planlandığı aktarıldı.

EFES TATBİKATI DİKKAT ÇEKTİ

Yunan basınında ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde gerçekleştirdiği EFES Tatbikatı’na da geniş yer verildi. İzmir Seferihisar açıklarında düzenlenen tatbikatta amfibi harekât ve hava indirme operasyonlarının öne çıktığı belirtilirken, senaryoda yer alan “düşman adasının ele geçirilmesi” konseptinin Ege adalarını çağrıştırdığı öne sürüldü.

Haberde Türkiye’nin yalnızca çıkarma gemileriyle değil; fırkateyn, muhrip, korvet, denizaltı ve insansız deniz araçlarını kapsayan geniş çaplı bir modernizasyon süreci yürüttüğü ifade edildi.

Anadolu Tersanesi tarafından geliştirilen yeni nesil hızlı çıkarma gemilerinin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin amfibi operasyon kabiliyetini artırmayı hedeflediği belirtilirken, söz konusu platformların hem askeri görevlerde hem de insani yardım operasyonlarında etkin rol oynayacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.