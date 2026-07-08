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NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan liderler, gün boyu gerçekleşen toplantıların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan karşıladı.

Karşılama programında liderler araçlarından indikten sonra mehter takımı marşlar çalarak liderlere eşlik etti.

MİÇOTAKİS'E CEDDİN DEDEN SÜRPRİZİ

Resepsiyonun en çok dikkat çeken anlarından birisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in turkuaz halı üzerinde yürürken "Ceddin deden" marşının çalınması oldu.

NEDEN 'CEDDİN DEDEN' ÇALINDI?

Kelime anlamı olarak "ceddin" (ataların, dedelerin) ve "deden" sözcükleri bir araya gelerek "özün, soyun sopun" anlamına gelir. Marşta, "Ataların, dedelerin ve babaların kahramandır" vurgusuyla Türk milletinin köklü ve cesur geçmişine dikkat çekilir. Bu marşın Miçotakis'in karşılanışı sırasında çalınması "diplomatik" bir mesaj ve hafıza tazeleme olarak algılandı

MARŞIN SÖZLERİ

Ceddin deden neslin baban

Hep kahraman Türk milleti

Orduları pek çok zaman

Vermiştiler dünya`ya şan

Türk milleti Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o melun zilleti