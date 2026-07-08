NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan liderler, gün boyu gerçekleşen toplantıların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan karşıladı.
Karşılama programında liderler araçlarından indikten sonra mehter takımı marşlar çalarak liderlere eşlik etti.
MİÇOTAKİS'E CEDDİN DEDEN SÜRPRİZİ
Resepsiyonun en çok dikkat çeken anlarından birisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in turkuaz halı üzerinde yürürken "Ceddin deden" marşının çalınması oldu.
NEDEN 'CEDDİN DEDEN' ÇALINDI?
Kelime anlamı olarak "ceddin" (ataların, dedelerin) ve "deden" sözcükleri bir araya gelerek "özün, soyun sopun" anlamına gelir. Marşta, "Ataların, dedelerin ve babaların kahramandır" vurgusuyla Türk milletinin köklü ve cesur geçmişine dikkat çekilir. Bu marşın Miçotakis'in karşılanışı sırasında çalınması "diplomatik" bir mesaj ve hafıza tazeleme olarak algılandı
MARŞIN SÖZLERİ
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduları pek çok zaman
Vermiştiler dünya`ya şan
Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti