Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye’nin izlediği politikayı övgüyle ele alırken, Atina yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

Hürriyet’ten Duygu Leloğlu’na konuşan Varufakis, Türkiye’nin uluslararası krizlerde denge siyaseti yürüttüğünü vurguladı.

'TÜRKİYE ARABULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR'

Türkiye’nin son dönemdeki dış politikasına dikkat çeken Varufakis, “Türkiye, Yunanistan’ın başaramadığını yapıyor. Kendini arabulucu olarak konumlandırıyor” dedi. Özellikle Ukrayna savaşı örneğini veren Varufakis, Ankara’nın hem Rusya hem Ukrayna ile ilişkilerini sürdürebildiğini ifade etti.

Bu yaklaşımı “makul ve akıllı politika” olarak tanımlayan Varufakis, Türkiye’nin bölgesel çatışmalarda arabulucu rolünü sürdürmesi gerektiğini belirtti.

'TÜRKİYE, İSRAİL İÇİN BÜYÜK BİR BALIK'

İsrail’in bölgedeki politikalarına da değinen Varufakis, Netanyahu liderliğindeki hükümetin Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmesinin olası olmadığını söyledi. “Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık” ifadesini kullanan Varufakis, Tel Aviv yönetiminin kaybetme ihtimali olan bir savaşa girmeyeceğini dile getirdi.

İsrail’i “bölge ve insanlık için tehlike” olarak nitelendiren Varufakis, Gazze’de yaşananlar nedeniyle Avrupa’nın sessizliğini de eleştirdi.

'YUNANİSTAN BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETTİ'

Yunanistan’ın dış politikasını da değerlendiren Varufakis, Atina’nın 1999’dan bu yana ABD ve İsrail ile kurduğu ilişkilerin ülkenin bağımsızlığına zarar verdiğini savundu. “Yunanistan, İsrail’in uydusu haline geldi. Bağımsızlığımızı kaybettik” diyen Varufakis, mevcut hükümeti ülke çıkarlarını zedelemekle suçladı.

Varufakis ayrıca Başbakan Kyriakos Mitsotakis yönetimini, İsrail teknolojisi üzerinden yürütülen dinleme faaliyetleri nedeniyle eleştirdi.

'GERİLİM SİLAH TÜCCARLARINA YARIYOR'

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimlere de değinen Varufakis, bu durumun dış aktörler tarafından körüklendiğini öne sürdü. İki ülkenin askeri donanımlarının benzerliğine dikkat çeken Varufakis, askerliği sırasında karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemilerinin aynı tersanede üretildiğini fark ettiğini anlattı.

“Bu gerilim silah tüccarları için son derece kârlı” diyen Varufakis, Batı’nın iki ülkenin çıkarlarını gözetmediğini ifade etti. Yunanistan’ın bölgesel krizlerdeki rolünü “acınası” olarak nitelendiren Varufakis, Kıbrıs’a gönderilen askeri unsurların Batı’nın çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Avrupa ülkelerini de eleştiren Varufakis, kıtanın mevcut politikalarını “korkaklık” olarak değerlendirdi.