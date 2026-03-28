Yumurta, yüksek kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar açısından da oldukça zengin bir besindir.

Bir adet orta boy (yaklaşık 50-55 gram) çiğ veya haşlanmış yumurtanın ortalama besin değerleri şöyle:

Kalori: 70-78 kcal

Protein: 6-6,5 gram (günlük ihtiyacın önemli bir kısmını karşılar, tüm esansiyel amino asitleri içerir)

Yağ: 4,8-5,5 gram (yaklaşık 1,5-2 gramı doymuş yağ)

Karbonhidrat: 0,3-0,6 gram (neredeyse yok denecek kadar az)

Kolesterol: 185-210 mg (çoğu sarısında bulunur)

100 GRAM YUMURTA İÇİN YAKLAŞIK DEĞERLER:

Kalori: 143-155 kcal

Protein: 12,5-13 gram

Yağ: 9,5-11 gram

Karbonhidrat: 0,7 gram

ÖNEMLİ VİTAMİN VE MİNERALLER

(1 Adet Orta Boy Yumurta İçin Yaklaşık):

A Vitamini: 270 IU (görme, bağışıklık ve cilt sağlığı için)

D Vitamini: 1-2 mcg (kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi için)

B2 (Riboflavin): Günlük ihtiyacın %15-18’i

B12 Vitamini: Günlük ihtiyacın %20’si civarı (sinir sistemi ve kırmızı kan hücresi üretimi için)

Kolin: 145-150 mg (beyin sağlığı, karaciğer fonksiyonu ve hücre zarları için kritik)

Selenyum: 15 mcg (antioksidan koruma ve tiroid fonksiyonu için, günlük ihtiyacın %28’i)

Folat (B9), B5 (Pantotenik asit), B6 ve E Vitamini de önemli miktarlarda bulunur.

Mineraller: Fosfor (99 mg), demir (0,9 mg), çinko (0,65 mg), kalsiyum (28 mg), potasyum (69 mg).

YUMURTA BEYAZI VE SARISI ARASINDAKİ FARKLAR:

Beyaz kısım: Neredeyse tamamen proteinden oluşur (yaklaşık 3,5 gram protein), yağ ve kolesterol içermez. Düşük kalorilidir (15-20 kcal). Kas gelişimi ve tokluk için idealdir.

Sarı kısım: Yağların (yaklaşık 5 gram), kolesterolün, kolin, A, D, E vitaminleri, lutein/zeaksantin gibi antioksidanların ve çoğu mineralin ana kaynağıdır (yaklaşık 55-60 kcal). Beyin ve göz sağlığı için özellikle değerlidir.

Yumurta proteini, biyolojik değeri en yüksek proteinlerden biridir (anne sütü sonrası en kaliteli kabul edilir) ve vücut tarafından çok iyi emilir. Rafadan veya az pişmiş tüketimde vitamin kaybı minimum olurken, aşırı pişirme bazı B vitaminlerini ve antioksidanları azaltabilir.

Not: Değerler yumurta boyuna, tavuk cinsine ve beslenmesine göre hafif değişiklik gösterebilir. Sağlıklı bireyler için günde 1-2 yumurta genellikle güvenli ve faydalıdır; yüksek kolesterol sorunu olanlar doktoruna danışmalıdır.

Yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor ve en besleyici gıdalar arasında yer alıyor. Protein, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bu besin, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri kabul ediliyor. Ancak çoğumuz, yumurtayı nasıl pişirdiğimizin besin değerini doğrudan etkilediğini fark etmiyor.

Uzmanlar, yanlış pişirme yöntemlerinin yumurtanın içerdiği vitamin ve minerallerin büyük bir kısmını yok ettiğini belirtiyor. Özellikle yüksek ısıda ve uzun süre pişirilen yumurtalar, beklenen faydayı sağlamaktan uzak kalıyor.

Peki, yumurtayı en sağlıklı şekilde nasıl tüketmek gerekiyor?

VİTAMİNLER RESMEN YOK OLUYOR

Yumurtayı yüksek ateşte uzun süre pişirmek, içerdiği başta B vitaminleri olmak üzere birçok faydalı bileşenin zarar görmesine yol açıyor. Özellikle tavada uzun süre kızartılan yumurtalarda protein yapısı bozuluyor ve besin değeri düşüyor. Bu durum, yumurtadan alınan faydayı ciddi ölçüde azaltıyor.

SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Tamamen katı hale gelene kadar haşlanan yumurtalar, özellikle sarısında bulunan faydalı yağların ve vitaminlerin kaybına neden oluyor. Ayrıca yumurtanın sarısının etrafında oluşan gri-yeşil halka, aşırı pişirmenin bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Bu da besin değerinin azaldığını gösteriyor.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ HANGİSİ?

Uzmanlar, yumurtanın en sağlıklı şekilde rafadan ya da az pişmiş olarak tüketilmesini öneriyor. Bu yöntemle hem protein kalitesi korunuyor hem de vitamin kaybı minimum seviyede kalıyor. Kayısı kıvamında haşlanmış yumurta, ideal bir denge sunuyor.

BU HATALARI YAPMAMAK ÖNEMLİ

Yumurtayı tavada pişirirken yüksek ısıdan kaçınmak büyük önem taşıyor. Düşük ya da orta ateşte, mümkünse kapak kapalı şekilde pişirmek besin değerinin korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca fazla yağ kullanımı da yumurtanın sağlıklı yapısını olumsuz etkiliyor.

