Kaynak: DHA

Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda yumurtadan çıkan 5-6 tane caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası kumsaldan denize ulaştı. Adım adım ilerleyen deniz kaplumbağası bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, durumunun DEKAMER’e bildirildiği belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkan yavrular başarılı bir şekilde denizlere ulaşıyor. Aslında bu olay temmuz ortalarında başlamıştı, eylül sonuna kadar devam edecek. Biz ana üreme kumsallarındaki yuvaları çok iyi koruyoruz, takip ediyoruz. Adeta her yumurtadan çıkacak yavruyu, başarılı bir şekilde denize gitmesini takip ediyoruz. Ancak dağınık olarak ya da daha önce görülmemiş kumsallardan da zaman zaman carettaların yuva yaptığı bilgisi geliyor. Yine bugünlerde Bodrum'dan da benzer şekilde daha önce yuva yapmış bir kaplumbağanın yumurtasının çıktığı haberi geldi. Vatandaşlarımızın özellikle 'Yavrulara yardım ediyoruz' diyerek çıktığı kumsaldan doğrudan kovalara doldurup denize göndermemelerini talep ediyoruz. Çünkü bunlar denize doğru yürürken hem bizdeki göbek bağı gibi diyebileceğimiz yumurta sarısını temizliyorlar hem de yerin manyetik özelliklerinden dolayı doğduğu kumsalı öğreniyorlar. Bir de ömür boyu yüzecekleri için kaslarını da çalıştırmış oluyorlar. Bu nedenle yavruların kesinlikle elle taşınarak denize götürülmemesi gerekiyor. Bir de 'Bir yuvadan 3-5'i çıktı, geri kalanına yardım edelim, çıkaralım' gibi yaklaşılabiliyor. Bu da yanlış. Kaplumbağaların hepsi aynı gün gelişmiyor, bazıları 3-5 gün sonra gelişebiliyor. O geliştikçe yukarıya doğru çıkıyor. Yani bir yuvadan yavruların çıkışı 4-5 gün sürebiliyor. Onun için ilk gün çıkan yavrulardan sonra da takip eden günler 5'li, 10'lu gruplar halinde yine çıkmaya devam ediyor. Biz ekip olarak bu bölgelerde tespit edilen yuvaların da benzer bilgilerini elde ederek çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaralı bir kaplumbağa bulduklarında, yuva bulduklarında lütfen DEKAMER'e bilgi verirseniz biz gerekli bilimsel desteği veriyoruz" diye konuştu.