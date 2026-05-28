Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları; yüksek faturaları, kronikleşen altyapı sorunlarını ve sıklaşan kesintileri de beraberinde getirdi. Sektörün en kritik kamu kuruluşlarından biri olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) bünyesindeki santrallerin ardı ardına özelleştirilmesi, kurumun mali dengelerini ciddi şekilde sarstı.

SEÇİM ÖNCESİ İNDİRİMLER MALİ DENGELERİ BOZDU

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde iktidar tarafından atılan adımlar kurumun ekonomik kaybını daha da hızlandırdı. Enflasyonist ortamda pek çok kalemde fiyat artışları sürerken, seçim öncesinde toptan elektrik tarifelerinde indirime gidildi.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından temmuz ayı itibarıyla elektriğe yeni bir zam yapılması beklenirken, seçim odaklı politikaların ve özelleştirme adımlarının EÜAŞ üzerinde yarattığı tahribat resmi verilere yansıdı.

DÖRT AYDA DEV ZARAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan güncel mali veriler, kurumun karşı karşıya kaldığı tablonun boyutunu gözler önüne serdi. Siyasi hamleler ve yapısal dönüşümler neticesinde EÜAŞ'ın görev zararı benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Yapılan incelemeler ve resmi tespitler doğrultusunda; EÜAŞ, 2026 yılının Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayında 76 milyar 718 milyon 784 bin TL görev zararına imza attı.