Kaynak: DHA

Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, transfer sürecinden mali yapıya kadar birçok konuda camiaya önemli mesajlar verdi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA MÜCADELESİ VEREN BİR TAKIM KURMAK'

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'u yeniden Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım haline getirmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, "Bu şanlı armayı hak ettiği en üst noktalara taşımak için kenetlendik. Bizim bu transfer döneminde hedefimiz çok net: Samsunspor'umuzu yeniden Avrupa kupaları mücadelesinin içinde yer alacak o güçlü ruh ve kadro yapısına kavuşturmak. O nedenle bu transfer döneminde eksiklerimizi tekrar çok daha iyi yeni oyuncular ile doldurmak istiyoruz." diye konuştu.

'AYRILAN OYUNCULARIN YERİNE DAHA İYİLERİNİ ALACAĞIZ'

Takımın Hollanda kampında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Teknik ekibimizle koordineli olarak eksik bölgelere yapılacak transferlerle kadromuzu daha da güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrılan ve ayrılacak oyuncuların yerlerine çok daha iyi oyuncular bakıyoruz." dedi.

'5 KITADA OYUNCU ARIYORUZ'

Transfer stratejilerine de değinen Yıldırım, "Türkiye Süper Ligi'ne yeni, aç ve yetenekli yıldız adayı genç ve orta yaş oyuncular kazandırmak istiyoruz. Biz bilinen oyunculara gitmiyoruz. O nedenle 5 kıtada oyuncu arayışlarımız dört koldan titizlikle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'HARCAMA LİMİTİ ENGELİ VAR'

Transfer sürecinin düşündükleri kadar hızlı ilerlemediğini belirten Yüksel Yıldırım, "Sizden ricamız bize güvenmeniz ve sabırla bizleri desteklemenizdir. Ayrıca önümüzde bir harcama limiti engeli bulunmaktadır. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen, denk bütçeli bir kulüp olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI: 'BİRLİKTE GÜZEL BİR HİKAYE YAZACAĞIZ'

Açıklamasını taraftarlara seslenerek tamamlayan Yıldırım,"Bu büyük yürüyüşte en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi yine Büyük Samsunspor taraftarıdır. Yeni sezonda yenilenmiş kadromuz ve güçlü teknik ekibimizle çok güzel bir hikâye yazacağız. Biz buna inanıyoruz. İnancımız tam, hazır olun. İnananların ve inanarak çalışanların hikayesi mutlu biter." dedi.