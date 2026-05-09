Samsunsporlular Derneği’nin düzenlediği ‘Atatürk’lü Arma Avrupa’da’ adlı kitap tanıtım etkinliğine katılan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım burada gazetecilere iddialı açıklamalarda bulundu.

Samsun'da Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istediklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, bunun için taraftarlara da birlik çağrısında bulundu.

YÜKSEL YILDIRIM: 'GALATASARAY'A KARŞI SANSASYONEL BİR GALİBİYET ALDIK'

Yıldırım, “Şampiyon olmak istiyoruz. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, futbolcuların da yapabileceği bir şey değil, yeter ki taraftarlar bu son Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar. O maçta da gördük ki Samsunspor taraftarı stadı tamamen doldurduğunda ve galibiyeti istediğinde futbolcular bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Galatasaray'a karşı sansasyonel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacağız." diye konuştu.