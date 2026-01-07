Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından iki arasındaki transfer anlaşmasını paylaştı.

'İRFAN CAN İÇİN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK'

Yeni Adana Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek" dedi.

'ASTRONOMİK TEKLİF GELİRSE DURUM DEĞİŞİR'

Takımda birçok oyuncuya teklifler geldiğini ancak hedefleri doğrultusunda kadrolarını korumak istediklerini belirten Yıldırım, "Samsunspor'un hedefleri var. Van Drongelen isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Bu oyuncular için talepler var. Musaba'yı bırakmak istemedik. Ancak serbest kalma maddesi vardı. Kendisi bu maddeyi kullandı ve engelleyemedik. Bunun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Ancak çok astronomik bir teklif gelirse durum değişebilir" diye konuştu.