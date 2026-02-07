Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yüksel Yıldırım, bazı futbolcuların Samsunspor'da oynamayı hak etmediğini ifade etti.

YÜKSEL YILDIRIM: 'ONLARLA SEZON SONUNDA YOLLARI AYIRACAĞIZ'

Yüksel Yıldırım, "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek." diye konuştu.