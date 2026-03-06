Yüksekova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen "fazla yolcu" ihbarları üzerine harekete geçti.

Yüksekova Devlet Hastanesi güzergahında oluşturulan denetim noktasında, servis araçları tek tek durdurularak incelendi. Özellikle okul çıkış saatlerinde bazı araçların duraklardan tam kapasiteyle ayrıldığı ve güzergah üzerindeki diğer yolcuları mağdur ettiği yönündeki şikayetleri değerlendiren ekipler, araç içi koltuk sayısından fazla yolcu taşınması, yönetmeliğe aykırı şekilde ayakta yolcu alınması, elektronik ücret toplama sistemlerinin usulüne uygun kullanımı konularını denetledi.

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, uyarılara rağmen kuralları ihlal eden ve yolcu güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin ilçenin farklı noktalarında ve farklı saat dilimlerinde devam edeceği vurgulandı.