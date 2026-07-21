Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen karla mücadele aralıksız sürüyor. Bölgenin zorlu coğrafyasında ulaşımı sağlamak isteyen ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerine karşı yoğun bir mesai harcıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi Şefliğine bağlı personeller, İkiyaka Dağları bölgesinde yer alan Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yer yer kepçelerin boyunu aşan kar kalıntıları nedeniyle iş makineleri ilerlemekte güçlük çekiyor. Standart kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ise devreye ağır tonajlı ekskavatörler dahil ediliyor.

Yüksek kesimlerde ikamet eden yerel halkın mağduriyet yaşamasını önlemek adına hareket eden ekipler, olası çığ tehlikesine karşın vardiyalı olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Yoğun çabalar sonucunda temizlenen güzergâhta ortaya çıkan kar duvarları ise görsel olarak tünelleri andıran görüntüler oluşturuyor.