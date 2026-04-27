Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yürekli ile Karabağ köyleri arasındaki Yılan Pınarı bölgesi baharla birlikte dikkat çekici bir manzaraya sahne oluyor. Sürü halinde güneşlenen zararsız yılanlar, Brezilya’daki “Yılan Adası”nı andırırken, doğaseverleri hem şaşırtıyor hem de bölgeye çekiyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 1

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor.

1 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 2

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Yılan Pınarı bölgesi, bahar aylarında ortaya çıkan yılan sürüleriyle dikkat çekiyor. Yürekli ve Karabağ köyleri arasında bulunan bölge, doğal yapısı ve sıra dışı görüntüsüyle görenleri hem şaşırtıyor hem de meraklandırıyor.

2 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 3

SÜRÜ HALİNDE GÜNEŞLENEN YILANLAR

Bölgede özellikle mart ve nisan aylarında ortaya çıkan yılanların, günün belirli saatlerinde açık alanlarda toplu halde güneşlendiği görülüyor.

3 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 4

Yol kenarlarında ve kayalık bölgelerde sürüler halinde hareket eden yılanlar, görüntüleriyle Brezilya’daki “Yılan Adası”nı andırıyor. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri, bu yılanların zararsız türler olduğunu ifade ediyor.

4 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 5

DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yılan Pınarı, sadece yılan görüntüleriyle değil, aynı zamanda doğal yapısıyla da doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de nadir görülen bu manzarayı yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

5 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 6

Bölge sakinlerinden Mazlum Gürür, yılanların belirli dönemlerde ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Mart ve nisan aylarında çıkan yılanları görme şansımız oldu. Bu yılanların hiçbir zararı yok, aksine doğaya faydalı canlılar. İnsanlarımızdan ricamız, bu canlılara zarar vermemeleridir. Biz de çocuklarımızla gelip güzel bir gün geçirdik. Yılan Pınarı bölgesi, hem doğal yapısı hem de bu sıra dışı yılan görüntüleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor"

6 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 7

UZMANLARDAN VE BÖLGE HALKINDAN UYARI

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yılanların ekosistem açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgularken, özellikle ziyaretçilerin bu canlılara müdahale etmemesi gerektiğini belirtiyor. Zararsız türler olmalarına rağmen doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekiliyor.

7 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 8

DOĞAL ZENGİNLİK OLARAK YILAN PINARI

Yüksekova’daki Yılan Pınarı, her yıl ilkbahar aylarında ortaya çıkan bu görüntülerle adeta doğal bir fenomen haline geliyor. Hem yerli halk hem de bölgeyi ziyaret eden doğaseverler için ilgi çekici bir nokta olan alan, Hakkari’nin doğal zenginlikleri arasında farklı bir yer edinmiş durumda.

8 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 9
9 10
Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı - Resim: 10
10 10
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro