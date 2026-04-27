Yüksekova’da şaşırtan görüntü: Yılanlar sürü halinde ortaya çıktı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yürekli ile Karabağ köyleri arasındaki Yılan Pınarı bölgesi baharla birlikte dikkat çekici bir manzaraya sahne oluyor. Sürü halinde güneşlenen zararsız yılanlar, Brezilya’daki “Yılan Adası”nı andırırken, doğaseverleri hem şaşırtıyor hem de bölgeye çekiyor.Derleyen: Cemile Kurel
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor.
Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Yılan Pınarı bölgesi, bahar aylarında ortaya çıkan yılan sürüleriyle dikkat çekiyor. Yürekli ve Karabağ köyleri arasında bulunan bölge, doğal yapısı ve sıra dışı görüntüsüyle görenleri hem şaşırtıyor hem de meraklandırıyor.
SÜRÜ HALİNDE GÜNEŞLENEN YILANLAR
Bölgede özellikle mart ve nisan aylarında ortaya çıkan yılanların, günün belirli saatlerinde açık alanlarda toplu halde güneşlendiği görülüyor.
Yol kenarlarında ve kayalık bölgelerde sürüler halinde hareket eden yılanlar, görüntüleriyle Brezilya’daki “Yılan Adası”nı andırıyor. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri, bu yılanların zararsız türler olduğunu ifade ediyor.
DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Yılan Pınarı, sadece yılan görüntüleriyle değil, aynı zamanda doğal yapısıyla da doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de nadir görülen bu manzarayı yakından gözlemleme fırsatı buluyor.
Bölge sakinlerinden Mazlum Gürür, yılanların belirli dönemlerde ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Mart ve nisan aylarında çıkan yılanları görme şansımız oldu. Bu yılanların hiçbir zararı yok, aksine doğaya faydalı canlılar. İnsanlarımızdan ricamız, bu canlılara zarar vermemeleridir. Biz de çocuklarımızla gelip güzel bir gün geçirdik. Yılan Pınarı bölgesi, hem doğal yapısı hem de bu sıra dışı yılan görüntüleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor"
UZMANLARDAN VE BÖLGE HALKINDAN UYARI
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yılanların ekosistem açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgularken, özellikle ziyaretçilerin bu canlılara müdahale etmemesi gerektiğini belirtiyor. Zararsız türler olmalarına rağmen doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekiliyor.
DOĞAL ZENGİNLİK OLARAK YILAN PINARI
Yüksekova’daki Yılan Pınarı, her yıl ilkbahar aylarında ortaya çıkan bu görüntülerle adeta doğal bir fenomen haline geliyor. Hem yerli halk hem de bölgeyi ziyaret eden doğaseverler için ilgi çekici bir nokta olan alan, Hakkari’nin doğal zenginlikleri arasında farklı bir yer edinmiş durumda.