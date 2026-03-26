Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde süren yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yerini kar yağışı ve sise bıraktı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bırakarak ilçeyi beyaz gelinciğini bıraktı.

Yağışla birlikte etkili olan sisle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler trafikte düşük hızla seyretti.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, sürücüler kısıtlı görüş açısı nedeniyle araçlarının farlarını yakarak dikkatli şekilde ilerledi. Kar yağışının ardından olumsuzluk yaşanmaması için ilgili birimler önlemlerini artırdı, yüksek kesimlerdeki yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri sis ve kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.