İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan sıcak havanın ardından kar sürprizi yaşandı. Yoğun yağışın yanı sıra etkili olan sis, özellikle İpekyolu üzerinde seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik ekipleri, sürücülerin hız limitlerine uymalarını ve takip mesafelerini korumalarını istedi. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte Hakkari İl Özel İdaresi ve belediye karla mücadele ekipleri de harekete geçti.

Ekiplerin, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına iş makineleriyle birlikte kritik noktalarda bekletildiği öğrenildi.