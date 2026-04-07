Pizok Konutları’na giden yolda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana gelmiş ve ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlanmıştı.

Bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, heyelan bölgesindeki camide yapılan incelemelerde olumsuz bir durumun yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı. Zemin yumuşamasının devam ettiği bölgede, yapının zarar görmemesi adına teknik inceleme gerçekleştirildi.

Güvenlik gerekçesiyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Yüksekova Belediyesine ait iş makineleri, yola inen toprak ve taş yığınlarını kamyonlara yükleyerek tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışların devam etmesi sebebiyle yeni bir heyelan riskine karşı sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve bölgedeki çalışma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çalışmaların ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.