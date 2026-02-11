Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Yüksekova’da evin duvarı yıkıldı: Deprem oluyor sandım

Yüksekova’da evin duvarı yıkıldı: Deprem oluyor sandım

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evin duvarı çöktü.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evin duvarı çöktü.

Uykusunda yakalandığı felaketi deprem zannederek büyük korku yaşayan Pirüze Bala, kış ortasında evsiz kaldı.

Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi’nde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Pirüze Bala’nın evinin duvarı, bölgede günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yıkıldı.

Bala, uyuduğu sırada meydana gelen olay nedeniyle deprem korkusu yaşadı.

"KAPIYI AÇTIĞIMDA GÖKYÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Uykusundan şiddetli bir sarsıntıyla uyandığını söyleyen Pirüze Bala, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Sabah uykudayken korkunç bir sesle uyandım. Her yer sallanıyordu, deprem oluyor sandım. Kendimi dışarı atmaya çalışırken odanın kapısını açtığımda o acı manzarayı gördüm; evimin duvarı üzerimize çökmüştü. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, dışarıda kaldım."

Kışın en sert günlerinde derme çatma yapısının yıkılmasıyla açıkta kalan Bala, "Çok mağdurum, gidecek hiçbir yerim yok. Bu kış kıyamette dışarıda kaldım. Büyük bir dehşet yaşadım, uzanacak bir yardım eli bekliyorum" dedi.

7 11
Kaynak: İHA
