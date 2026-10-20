Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Engelli Bireyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında saha çalışmalarını sürdürüyor. Dernek yönetimi ve üyeleri, Esendere beldesi Kısıklı köyü mezrasında ikamet eden Hatun Alkan'ı evinde ziyaret etti. Bir süredir tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunduğu tespit edilen Hatun Alkan'a yeni sandalyesi teslim edildi. Yeni sandalyesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Hatun Alkan'ın mutluluğu duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DESTEK SÜRECEK

Ziyarette açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Mehmet Salih Diler, bölgedeki engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Diler, "Hatun Teyzemizin içten gülümsemesi bütün yorgunluğumuzu aldı. Onun hayatını bir nebze kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu dayanışma faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.