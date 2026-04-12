Gün boyunca aralıksız süren yağışlar, özellikle altyapının yetersiz olduğu bölgelerde taşkınlara neden olurken, Anadolu Lisesi de bu durumdan etkilendi.

Daha önceki yağışlarda zarar gören ve bir kısmı yıkılmış olan çevre duvarının bulunduğu noktadan içeri dolan sular, okul bahçesinde baskına sebep oldu.

Olayın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle okulda öğrenci bulunmazken, durumu fark eden okul idaresi ve çalışanlar hızla müdahale etti. Kendi imkânlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalışan ekip, yoğun çaba sayesinde suyun sınıflara ulaşmasını engelledi. Yapılan tahliye çalışmalarıyla okul binasında ciddi bir hasarın oluşması önlendi.

Mahalle sakinleri, bölgede yer alan su kanalına ilişkin düzenleme projelerinin henüz uygulanmadığını ifade ederek, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) geçmişte yaptığı incelemelere rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini dile getirdi. Her yoğun yağış sonrası benzer sorunların tekrarlandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden somut adımlar beklediklerini söyledi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından okul bahçesinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Eğitim sürecinin aksamaması adına altyapı sorunlarının bir an önce giderilmesini isteyen mahalle halkı ve veliler, yeni hafta öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.