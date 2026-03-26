Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, yerini ani ısınmaya ve sağanak yağmura bıraktı. Eriyen kar suları ile birleşen yağmur, özellikle Cumhuriyet Mahallesi’nde hayatı durma noktasına getirdi.

Isınan hava ile birlikte hızla eriyen karlar, altyapıyı zorlayarak birçok evin bahçesini su altında bıraktı. Mahalle sakinleri, göle dönen bahçelerinde hareket edebilmek ve evlerinden çıkabilmek için evlerinin önüne tahta palet koydu.

'ÇOCUKLARIMI OKULA GÖTÜREMİYORUM'

Bu yöntem de işe yaramazken, mahalle sakinlerinden Hami Akdemir, "Çocuklarımı okula götüremiyorum. Bizler karların üzerinde gelip, gidiyorduk. Şimdi karlar eridi. Hep su olup, evlerimizin önüne birikti ve evden çıkamaz olduk. Çocuklarımı okula götürmek için sırtıma alıp, caddeye çıkartıyorum. Bayramda çocuklarımız evlerinden çıkamadı. Paletlerin üzerinden gelip gidiyorduk. Sular yükselince onlar da fayda etmiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.