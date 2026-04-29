İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Aksu köyü civarında görüntülenen çok sayıda küçük akbalıkçıl kuşu, bir süre beslenmeye çalıştı.
Yüksekova’da bahar müjdecisi: Göç yolundaki akbalıkçıllar Aksu Köyü’ne indi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek arayan küçük akbalıkçıllar görüntülendi.
Açık arazideki bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda yiyecek arayan kuşların, zaman zaman kısa mesafeli uçuşlar yaparak yer değiştirdikleri gözlendi.
Topraktaki böcek ve larvalarla beslenen kuşlar, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.
Vatandaşlar, özellikle bahar aylarında göç yolundaki bu kuş türünün bölgede sıklıkla görüldüğünü belirtti.
Kaynak: İHA