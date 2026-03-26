Yüksekova'da akşam vakitlerinde etkisini artıran yağışlar, Çöplük mevkisinde toprak kaymasını tetikledi.

Yamaçtan kopan devasa kaya kütleleri ile toprak yığınlarının yola savrulması neticesinde, ilçenin Van ve Hakkari yönündeki ulaşım ağı tamamen koptu.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, sahadaki tehlikenin sürmesi nedeniyle henüz çalışma başlatamadı.

Dağlık alandan kaya düşmelerinin devam etmesi ve can güvenliği riski dolayısıyla güzergahta çok sayıda araç bekletiliyor.

Mağdur sürücülerden Fırat Kaya, her iki istikamette de ulaşımın durduğunu ifade ederek, "Yüksekova'ya gitmek üzere yola çıktık ancak Yeniköprü'de devasa bir kuyrukla karşılaştık. Heyelanın devam ettiği ve müdahalenin şu an imkansız olduğu söylendi. Ne ilerleyebiliyoruz ne de geri dönebiliyoruz. Bekleyişimiz sürüyor" dedi.