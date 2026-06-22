İlçenin en yoğun ve işlek noktalarından biri olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Sanat Sokağı, bu kez alışılmışın dışında bir misafiri ağırladı. Gece yarısı sessizliğe bürünen sokakta rahat tavırlarıyla dikkat çeken dağ sansarı, çevredeki çöpleri ve dükkan önlerini didik didik ederek karnını doyurmaya çalıştı.

Aç kalan yaban hayvanının şehir merkezindeki o meraklı ve sevimli hallerini fark eden bir vatandaş, sessizce yaklaşarak o ilginç anları kayıt altına aldı. Çevik hareketleriyle sokak sokak dolaşan sarsar, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Bölgenin Gizemli Avcıları: Sansarlar

Görüntülere yansıyan bu sevimli canlılar, doğada hem çevreye olan faydaları hem de gizemli yaşam tarzlarıyla bilinirler:

Familya: Sansarlar, sansargiller (Mustelidae) ailesine ait bir etçil memeli grubunu temsil eder. Bu geniş ailede kendileri gibi çevik olan porsuklar, gelincikler ve gelengiler gibi türler de yer alır.

Fiziksel Yapı: Vücut yapıları itibarıyla oldukça uzun, esnek, ince ve sivri yüz hatlarına sahiptirler. Bu anatomik yapıları, onların en dar deliklere bile kolayca girip çıkabilmelerini sağlar.

Karakteristik Özellikleri: Genellikle kahverengi ve tonlarındaki sık tüyleriyle tanınırlar. Son derece hızlı, kıvrak ve usta birer tırmanıcı olan bu hayvanlar, geceleri aktif olarak avlanan nadir yaban hayatı unsurlarındandır.