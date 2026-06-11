Kaynak: İHA

Bu yıl son yılların en yoğun yağışlarından birini alan Yüksekova’da, kar ve yağmurun toprağı beslemesiyle birlikte doğa adeta yeniden canlandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve yöre halkı tarafından hem besin hem de doğal şifa kaynağı olarak değerlendirilen yabani otlar, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kış boyunca etkili olan yağışların ardından dağlarda ortaya çıkan bitki zenginliği, birçok aile için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde dağlara çıkan vatandaşlar, sarp yamaçlar ve kayalık bölgelerde özenle topladıkları otları çuvallarla ilçe merkezine taşıyarak satışa sunuyor.

Geleneksel Tatlar Tezgâhlarda

Yörede özellikle kışlık hazırlıklarda kullanılan siyabo, mendı, sirmo (yabani sarımsak), bıttım, uçkun, kengır (kenger), hengedan, bike, lüşe, kayi ve çorin gibi çok sayıda bitki çeşidi, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki seyyar tezgâhlarda alıcılarla buluşuyor. Taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak da saklanan bu ürünler, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

“Bu Bereket Geçimimize Katkı Sağlıyor”

Yıllardır dağlardan topladığı otları satarak ailesinin geçimini sağlayan İbrahim Akdoğan, bu sezonun oldukça verimli geçtiğini belirtti. Akdoğan, yağışların toprağı doyurduğunu ve bunun da bitki çeşitliliğine olumlu yansıdığını ifade ederek, günün ilk ışıklarıyla birlikte dağlara çıktıklarını söyledi.

Topladıkları siyabo, mendı, uçkun ve kenger gibi bitkileri ilçe merkezindeki tezgâhlarda satışa sunduklarını aktaran Akdoğan, bazı vatandaşların bu ürünleri sağlık amacıyla, bazılarının ise geleneksel otlu peynir yapımında kullanmak için tercih ettiğini dile getirdi. Bu işin hem kültürel bir miras hem de önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Akdoğan, doğanın sunduğu imkânları değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını kaydetti.

Yüksekova’da ot toplama sezonunun yaz ortalarına kadar devam etmesi ve bölgedeki ekonomik hareketliliğe katkı sunmayı sürdürmesi bekleniyor.