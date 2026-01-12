Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor... Uzmanlar anlattı

Böbrek sağlığı ile kronik hastalıklar arasındaki ölümcül bağ, son dönemde yapılan uluslararası klinik çalışmalarla bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle "sessiz katil" olarak adlandırılan yüksek tansiyon ve kontrolsüz seyreden diyabetin, böbreklerin süzme kapasitesini doğrudan hedef aldığı ve geri dönüşü olmayan hasarlara zemin hazırladığı saptandı.