Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor... Uzmanlar anlattı

Böbrek sağlığı ile kronik hastalıklar arasındaki ölümcül bağ, son dönemde yapılan uluslararası klinik çalışmalarla bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle "sessiz katil" olarak adlandırılan yüksek tansiyon ve kontrolsüz seyreden diyabetin, böbreklerin süzme kapasitesini doğrudan hedef aldığı ve geri dönüşü olmayan hasarlara zemin hazırladığı saptandı.
Dünya genelinde böbrek yetmezliği vakalarının %70'inden fazlasının yüksek tansiyon ve şeker hastalığından kaynaklandığı belirlendi. Uzmanlar, belirti vermeyen bu kronik süreçlerin hayati organ hasarına yol açtığı konusunda kritik uyarılarda bulundu.Mina Kaymakçı
Yüksek kan basıncı, böbreklerdeki hassas kan damarlarına sürekli yük bindirerek bu dokuların sertleşmesine neden oldu. Bu durum, organın kanı temizleme işlevini bozarak vücutta toksin birikimine yol açtı.
Diyabet hastalarında ise kanda yükselen glikoz seviyelerinin, böbreklerdeki nefron adı verilen mikroskobik filtre ünitelerini kimyasal yapı değişimine uğratarak tahrip ettiği gözlemlendi.
Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Nefroloji Bölümü’nden Dr. Andrew Rule, yüksek tansiyonun böbrek yapısı üzerindeki mekanik etkisini şu sözlerle değerlendirdi:
"Sürekli yüksek seyreden basınç, böbrek damarlarının esnekliğini yitirmesine sebep oldu. Bu süreç bir kez başladığında, organ kendi kendini iyileştirme kapasitesini kaybederek kronik yetmezlik evresine geçti."
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Morgan Grams ise diyabet ve böbrek ilişkisine dair yürüttükleri geniş çaplı araştırmanın sonuçlarına dikkat çekti.
Grams, şeker hastalığının erken evrelerinde böbreklerin aşırı çalışarak (hiperfiltrasyon) yorulmaya başladığını ve bunun yıllar içinde organ iflasına dönüştüğünü ifade etti.
Lancet Araştırması:
2024 yılında yayınlanan kapsamlı bir analiz, kan şekeri kontrolü sağlanmayan hastaların, sağlıklı bireylere oranla 12 kat daha fazla böbrek nakli ihtiyacı duyduğunu kanıtladı.
AHA (Amerikan Kalp Cemiyeti) Verileri: Hipertansiyon hastalarında sistolik basıncın her 10 birimlik artışının, kronik böbrek hastalığı riskini %15 oranında yükselttiğini ortaya koydu.