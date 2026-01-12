Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor... Uzmanlar anlattı

Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor... Uzmanlar anlattı

Dünya genelinde böbrek yetmezliği vakalarının %70'inden fazlasının yüksek tansiyon ve şeker hastalığından kaynaklandığı belirlendi. Uzmanlar, belirti vermeyen bu kronik süreçlerin hayati organ hasarına yol açtığı konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Böbrek sağlığı ile kronik hastalıklar arasındaki ölümcül bağ, son dönemde yapılan uluslararası klinik çalışmalarla bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle "sessiz katil" olarak adlandırılan yüksek tansiyon ve kontrolsüz seyreden diyabetin, böbreklerin süzme kapasitesini doğrudan hedef aldığı ve geri dönüşü olmayan hasarlara zemin hazırladığı saptandı.


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Yüksek kan basıncı, böbreklerdeki hassas kan damarlarına sürekli yük bindirerek bu dokuların sertleşmesine neden oldu. Bu durum, organın kanı temizleme işlevini bozarak vücutta toksin birikimine yol açtı.


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Diyabet hastalarında ise kanda yükselen glikoz seviyelerinin, böbreklerdeki nefron adı verilen mikroskobik filtre ünitelerini kimyasal yapı değişimine uğratarak tahrip ettiği gözlemlendi.


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Nefroloji Bölümü’nden Dr. Andrew Rule, yüksek tansiyonun böbrek yapısı üzerindeki mekanik etkisini şu sözlerle değerlendirdi:


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

"Sürekli yüksek seyreden basınç, böbrek damarlarının esnekliğini yitirmesine sebep oldu. Bu süreç bir kez başladığında, organ kendi kendini iyileştirme kapasitesini kaybederek kronik yetmezlik evresine geçti."


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Morgan Grams ise diyabet ve böbrek ilişkisine dair yürüttükleri geniş çaplı araştırmanın sonuçlarına dikkat çekti.


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Grams, şeker hastalığının erken evrelerinde böbreklerin aşırı çalışarak (hiperfiltrasyon) yorulmaya başladığını ve bunun yıllar içinde organ iflasına dönüştüğünü ifade etti.


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

Lancet Araştırması:


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

2024 yılında yayınlanan kapsamlı bir analiz, kan şekeri kontrolü sağlanmayan hastaların, sağlıklı bireylere oranla 12 kat daha fazla böbrek nakli ihtiyacı duyduğunu kanıtladı.


Yüksek tansiyon ve diyabet, böbrekleri vuruyor...

AHA (Amerikan Kalp Cemiyeti) Verileri: Hipertansiyon hastalarında sistolik basıncın her 10 birimlik artışının, kronik böbrek hastalığı riskini %15 oranında yükselttiğini ortaya koydu.


