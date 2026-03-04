Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsüne çeşitli suçlardan 23 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edildi. Duruma tepki gösteren sürücünün babası aracın çekilmesini engellemek için kaputa oturarak ekiplere direndi.

Polis ekiplerinin, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda yüksek sesle müzik dinleyerek seyreden 25 yaşındaki Murat A. idaresindeki 16 BZM 114 plakalı aracı takibe alması sonucu söz konusu otomobil İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında durduruldu.

30 GÜN BOYUNCA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda; araç sürücüsüne yüksek sesli müzik yayını nedeniyle 21 bin TL, standartlara aykırı cam filmi kullanımı sebebiyle ise 2 bin 719 TL olmak üzere toplamda 23 bin 719 TL tutarında idari para cezası kesilirken, otomobil 30 gün boyunca trafikten menedildi.

Olay yerine gelen sürücünün babası, aracın çekilmesine mani olmak için kaputun üzerine oturarak emniyet güçlerine direnç gösterdi. Otomobilin park pozisyonunda olduğunu, bu sebeple cezai işlem yapılamayacağını iddia eden baba ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken araç, çekici vasıtasıyla otoparka nakledildi.