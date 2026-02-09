Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında 24 yaşındaki M.Ö. telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle komşular rahat olur diye 20 yaşındaki yeğeni İ.Ş. tarafından uyarıldı.

Yeğen ve dayı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Darp edilen İ.Ş. burnundan yaralanırken kavga sırasında araya giren İ.Ş.’nin annesi 38 yaşındaki D.B. de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı.

Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ablasını bıçaklayan M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, yeğen İ.Ş ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.