Dünya genelinde sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte artan gürültü kirliliği, insan sağlığını tehdit eden unsurların başında yer aldı. Özellikle kulaklık kullanımı, konserler ve yoğun trafik gürültüsü, bireylerin işitme eşiklerinde kalıcı hasarlar meydana getirdi.

Yapılan son araştırmalar, 85 desibel üzerindeki seslere uzun süre maruz kalmanın, beyne ses ileten tüy hücrelerini yok ettiğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER VE HÜCRESEL YIKIM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan raporlar, genç popülasyonun yaklaşık %50’sinin güvenli olmayan ses seviyeleri nedeniyle işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

İşitme kaybı sadece bir duyusal eksiklik olarak kalmayıp; bilişsel gerileme, depresyon ve izolasyon gibi ikincil sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi.

Bilim insanları, iç kulaktaki koklea bölgesinde bulunan ve ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştüren hassas yapıların, yüksek sesin oluşturduğu mekanik stresle parçalandığını saptadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi bünyesindeki Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi’nden Dr. M. Charles Liberman, işitme kaybının gizli ilerlediğine dikkat çekti.

Liberman, "Geleneksel işitme testlerinde normal görünen bireylerde bile 'gizli işitme kaybı' adını verdiğimiz sinaps hasarlarının oluştuğunu gözlemledik. Yüksek ses, sinir lifleri ile tüy hücreleri arasındaki bağlantıyı kopardı ve bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi iletişim sorunlarına zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Frank Lin ise konunun nörolojik boyutuna vurgu yaptı.

Lin, "İşitme duyusundaki azalma, beynin sesleri işlemek için daha fazla enerji harcamasına neden oldu. Bu durumun, yapısal beyin değişikliklerini hızlandırarak demans riskini artırdığını verilerimizle belgeledik" ifadelerini kullandı.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE GELECEK PROJEKSİYONU

Uzmanlar, gürültüye maruz kalınan süre ile sesin şiddeti arasındaki ilişkinin kritik olduğunu belirtti.

"60/60 kuralı" olarak bilinen, ses seviyesini %60’ın altında tutma ve günde en fazla 60 dakika kulaklık kullanma önerisi, koruyucu hekimlikte temel kural olarak kabul edildi.

Kamusal alanlarda gürültü bariyerlerinin artırılması ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaşması gerektiği vurgulandı.