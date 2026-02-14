Modern yaşamın en büyük sağlık sorunlarından biri olan uykusuzluk üzerine yapılan son araştırmalar, yatak odasındaki termometre değerlerinin sanılandan çok daha belirleyici olduğunu saptadı.

Harvard Tıp Fakültesi ve Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen bağımsız çalışmalar, vücut çekirdek ısısının düşmemesi durumunda beynin "dinlenme" moduna geçmekte zorlandığını bilimsel verilerle sundu.

DERİN UYKU VE TERMOREGÜLASYON İLİŞKİSİ

Araştırma sonuçlarına göre, insan vücudu uykuya dalış esnasında doğal bir soğuma sürecine girdiği gözlemlendi.

Oda sıcaklığının 20°C derecenin üzerinde seyretmesi durumunda, vücudun bu ısı kaybını gerçekleştiremediği ve sonuç olarak "REM" uykusunun kalitesinin düştüğü kaydedildi.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir makalede, aşırı sıcak ortamlarda uyuyan bireylerin ertesi gün bilişsel fonksiyonlarında %15 oranında gerileme yaşandığı vurgulandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren California Berkeley Üniversitesi Uyku Merkezi Direktörü Dr. Matthew Walker, oda sıcaklığının bir tercih değil, biyolojik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Dr. Walker, "Beyninizin uykuyu başlatabilmesi için vücut ısısının yaklaşık 1 santigrat derece düşmesi gerekir. Bu yüzden serin bir oda, uykuya davetiye çıkaran biyolojik bir anahtardır" açıklamasında bulundu.

Önemli değerlendirme ise Johns Hopkins Uyku Bozuklukları Merkezi’nden Dr. Rachel Salas tarafından yapıldı.

Dr. Salas, yatak odası için ideal sıcaklık aralığının 15°C ile 19°C derece arasında olması gerektiğini belirtti.

Salas, bu değerlerin üzerindeki sıcaklıkların metabolizmayı tetikleyerek vücudu alarm durumunda tuttuğunu ve bunun sonucunda kalitesiz bir uyku döngüsünün ortaya çıktığını aktardı.

BİLİMSEL ÇÖZÜM: SERİN ODA, SAĞLIKLI BEYİN

Yapılan deneylerde, yatak odası sıcaklığı düşürülen deneklerin uykuya dalma sürelerinin %30 oranında kısaldığı belirlendi.

Uzmanlar, kaliteli bir gece istirahati için ortamın havalandırılmasını ve sentetik kumaşlar yerine doğal dokulu yatak ürünlerinin kullanılmasını tavsiye etti.