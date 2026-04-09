Sovyetler Birliği'nde 1987 yılında kurulan ve Nobel Barış Ödülü kazanan insan hakları örgütü Memorial, Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından "aşırılıkçı" bir hareket olarak nitelendirildi.

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rus insan hakları grubu Memorial, Perşembe günü ülkenin Yüksek Mahkemesi'nin kapalı kapılar ardındaki duruşmasında "aşırılıkçı" bir hareket olarak nitelendirildi.

Karar, Rusya'da yıllardır süregelen ifade özgürlüğüne yönelik kapsamlı baskının son örneği olup, yetkililere Nobel ödüllü kuruluşun çalışmalarına katkıda bulunan veya yayınladığı materyalleri paylaşan herkesi yargılamak için yasal bir mekanizma sağlıyor.

'MUHALİFLERİ SİNDİRME GİRİŞİMİNİN BİR ÖRNEĞİ'

Memorial, kararın açıklanmasından kısa bir süre önce sonuçtan şüphe duymadığını dile getirdi.

Nefes'in haberine göre kuruluş yaptığı açıklamada, "Memorial'a karşı açılan dava, ülkedeki tüm muhalifleri sindirme ve sivil toplumu susturmaya zorlama girişiminin bir başka örneğidir" dedi.

Memorial, Sovyetler Birliği'ndeki siyasi baskıyı belgelemek amacıyla 1980'lerin sonlarında kuruldu. Sovyet diktatörü Josef Stalin döneminden günümüze kadar ifade özgürlüğünü savundu ve insan hakları ihlallerini kaydetti.

Aralık 2021'de, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgalinden iki aydan kısa bir süre önce, yetkililer Memorial'ın önde gelen iki kuruluşunu, çalışmalarının "terörizmi ve aşırıcılığı meşrulaştırdığı" gerekçesiyle yasakladı, grup bu suçlamaları saçma olarak nitelendirdi.

Bu olaydan sonra Memorial çoğunlukla Rusya dışında olmak üzere, çalışmalarını sürdürdü ve ülkedeki yaklaşık 1500 siyasi mahkuma destek sağladı.