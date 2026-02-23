Cuma günü 71,90 dolara kadar tırmanan Brent petrol, günü 71,22 dolardan kapattı.Bugün saat 09.46 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 70,59 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,68 dolardan alıcı buldu.Küresel piyasalardaki artan belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar öncesinde petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.

ABD Yüksek Mahkemesinin, Donald Trump’ın “acil durum” gerekçesiyle devreye soktuğu bazı tarifeleri yasaya aykırı bulmasının ardından Trump’tan gelen yeni tarife açıklaması belirsizliği derinleştirdi.1974 Ticaret Yasası kapsamında tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getiren kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15’e yükselteceğini duyurdu.

Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında ardı ardına gelen çelişkili adımların devam edebileceği endişeleri, tarifelerin yürürlük tarihi ve kapsamına ilişkin soru işaretlerini artırarak piyasalarda öngörülebilirliği azalttı.

Uzmanlar, yükselen belirsizliğin küresel büyüme beklentilerini aşağı çektiğini ve petrol talebine yönelik öngörüleri zayıflatarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını vurguluyor.Ayrıca, 26 Şubat’ta Cenevre’de planlanan ABD-İran görüşmeleri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı gözleniyor.Trump’ın geçen hafta İran’a yönelik olası sınırlı askeri müdahaleye dair “Bunu düşündüğümü söyleyebilirim” açıklaması risk primini yükseltmiş ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi desteklemişti.

Ancak yeni müzakere umutları ve küresel risk iştahındaki zayıflama geri çekilmeyi tetikledi.Makroekonomik tarafta ABD büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen enflasyon göstergelerindeki hızlanma fiyatlamaları karmaşıklaştırdı.Para piyasalarında Fed’in haziranda faiz indirimi beklentisi bir miktar gerilese de devam ediyor. Olası faiz indirimlerinin doları baskılayarak emtia fiyatlarını destekleyebileceği belirtilse de mevcut belirsizlik ortamında yatırımcıların ihtiyatlı pozisyon aldığı ifade ediliyor.

Analistler, ticaret politikalarındaki netlik eksikliği ve jeopolitik gelişmelerin seyrinin, petrol fiyatlarında kısa vadede dalgalı ve aşağı yönlü bir eğilimin sürmesine yol açabileceğini kaydediyor.Brent petrolde teknik olarak 71,85 dolar direnç, 65,42 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.