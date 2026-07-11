Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir

Bilimsel çalışmalar, bazı bitkisel besinlerin içerdiği lif, antioksidan ve biyoaktif bileşenler sayesinde kan yağlarının dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu besinlerin tek başına tedavi edici olmadığı, doktorun önerdiği tedavi planının yerine geçemeyeceği de vurgulanıyor. Düzenli ve dengeli tüketildiklerinde ise kalp ve damar sağlığını desteklemeye yardımcı olabiliyorlar.