Bu nedenle ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıyor.
Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir
Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, günümüzde en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu değerlerin uzun süre kontrol altına alınmaması, damar sertliği başta olmak üzere kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp-damar hastalıklarının riskini artırabiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bilimsel çalışmalar, bazı bitkisel besinlerin içerdiği lif, antioksidan ve biyoaktif bileşenler sayesinde kan yağlarının dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu besinlerin tek başına tedavi edici olmadığı, doktorun önerdiği tedavi planının yerine geçemeyeceği de vurgulanıyor. Düzenli ve dengeli tüketildiklerinde ise kalp ve damar sağlığını desteklemeye yardımcı olabiliyorlar.
Uzmanların dengeli beslenme programında yer verilmesini önerdiği bitkiler ve doğal besinler şöyle sıralanıyor:
Soğan ve sarımsak
Yeşil çay
Karahindiba çayı
Zencefil çayı
Adaçayı
Nane çayı
Yaban mersini
Ahududu
Kuşkonmaz yaprağı
Kırkkilit otu
Kırmızı kişniş
Kurutulmuş sarıçiçekler
Keten tohumu
Chia tohumu
Fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar
Uzmanlar, kan yağlarının kontrol altında tutulabilmesi için dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapılmasını, ideal kilonun korunmasını ve rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesini öneriyor.
Bitkisel ürünler veya takviyeler kullanmadan önce ise özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları tavsiye ediliyor.