Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir

Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir

Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, günümüzde en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu değerlerin uzun süre kontrol altına alınmaması, damar sertliği başta olmak üzere kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp-damar hastalıklarının riskini artırabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 1

Bu nedenle ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıyor.

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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 2

Bilimsel çalışmalar, bazı bitkisel besinlerin içerdiği lif, antioksidan ve biyoaktif bileşenler sayesinde kan yağlarının dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu besinlerin tek başına tedavi edici olmadığı, doktorun önerdiği tedavi planının yerine geçemeyeceği de vurgulanıyor. Düzenli ve dengeli tüketildiklerinde ise kalp ve damar sağlığını desteklemeye yardımcı olabiliyorlar.

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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 3

Uzmanların dengeli beslenme programında yer verilmesini önerdiği bitkiler ve doğal besinler şöyle sıralanıyor:

Soğan ve sarımsak

Yeşil çay

Karahindiba çayı

Zencefil çayı

Adaçayı

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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 4

Nane çayı

Yaban mersini

Ahududu

Kuşkonmaz yaprağı

Kırkkilit otu

Kırmızı kişniş

Kurutulmuş sarıçiçekler

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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 5

Keten tohumu

Chia tohumu

Fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar

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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 6

Uzmanlar, kan yağlarının kontrol altında tutulabilmesi için dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapılmasını, ideal kilonun korunmasını ve rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesini öneriyor.

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Yüksek kolesterolü olanlar dikkat: Bu bitkiler kalp sağlığını destekleyebilir - Resim: 7

Bitkisel ürünler veya takviyeler kullanmadan önce ise özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları tavsiye ediliyor.

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